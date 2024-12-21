¥»¥·ー¥ë¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥·¥çー¥Ä¡Ù¤ò11·î29Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤«¤ä¥Ò¥Ã¥×¤ÎŽ¢¤ªÆù¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·Ž£¤ÎÉÔ²÷´¶¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¿¼¡¹¤ÈÊñ¤ß¹þ¤à¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÃå¿´ÃÏ¡£¤¹¤ë¤ê¤ÈÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¤æ¤Ã¤¿¤êÀß·×¡£¥Ò¥Ã¥×¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤ªÆù¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¤Ï¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥·¥çー¥Ä ²Á³Ê:2025Ç¯2·î27