¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¤Ï¸áÁ°10»þÁ°¤ËºäÏ©¤ËÅÐ¾ì¡£Ä«Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ìÇòÌÓ¤ÎÇÏÂÎ¤¬°ìÃÊ¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ»Þ»Õ¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤è¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡£²¶¤â¸«½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î8ºÐÇÏ¤Ë»Ø´ø´±¼«¿È¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ð¥Æ¤ì¤Ð¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£