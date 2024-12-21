°ÛÎã¤º¤¯¤á¤Î¡ØÁ°ß·ÇÕ¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ê²èÁü¡§¡ÖÁ°ß·ÇÕ MAEZAWACUP 2025¡×¸ø¼°HP¡ËÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤¬12·î18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¡£²è´üÅª¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï»î¹ç¿ô¡¢¾Þ¶â³Û¤È¤â½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ËÈ´¤«¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Ï24»î¹ç¤Ç¡¢¾Þ¶âÁí³Û¤¬¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Èº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï