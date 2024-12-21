¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ9.9¡áÉ¸½à¢¨¶âÍË¸áÁ°10»þ30Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°11.6¡ó¡¢4³Ñ12.1¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°2.1¡ó¡¢4³Ñ2.2¡ó¢¨¶âÍË¸áÁ°10»þ30Ê¬¡£¼Ç¤Ï3¡Á4³Ñ¤ÎÆâºô±è¤¤¤Ë¾¯¤·½ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¡£Æ¨¤²¤âº¹¤·¤â·è¤Þ¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¥À¡¼¥È¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£