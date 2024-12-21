ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÅìÍÎÂç¤Ï20Æü¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®154¥­¥í±¦ÏÓ¤ÇÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎÅçÅÄ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï160¥­¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥í¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÂç³Ø¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£2Éô¤À¤Ã¤¿º£½©¤Ï5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦64¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÇMVP¤Ê¤É¸Ä¿Í3´§¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î3µ¨¤Ö¤ê¤Î1ÉôÉüµ¢¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¿ÀµÜ¤ÇÀï¤¦Íè½Õ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÀµ·î¤âÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅß