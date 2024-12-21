¤³¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëMF±óÆ£¹Ò¤À¤¬¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¤ÎEFLÇÕ¡¦½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏËÜ¿¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¹â¤¤¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThis Is Anfield¡Ù¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬Sky Sport¤ÎMOM¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åý·×Åª¤Ë¤Ï±óÆ£¤³¤½Ãì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥²