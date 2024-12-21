ÎýÇÏ¶èÂçÀô³Ø±àÄ®¤Ë¤¢¤ëÂç¹¾¸ÍÀþ±ä¿­¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤òÁÊ¤¨¤ë´ÇÈÄ¡Êµ­¼Ô»£±Æ¡ËÅÔÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅ´Æ»¤Î¿·Ï©ÀþÀ°È÷¡£2023Ç¯¤«¤éJRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Î¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¤¬Í­³ÚÄ®Àþ¡¦Ë­½§¡½½»µÈ´Ö¤ÈÆîËÌÀþ¡¦Çò¶â¹âÎØ¡½ÉÊÀî´Ö¤Î±ä¿­¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ÊÁ°¤«¤é¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤­¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¤Î±ä¿­¤À¡£¸½ºß¤Î½ªÅÀ¤Ç¤¢¤ë¸÷¤¬µÖ¡ÊÎýÇÏ¶è¡Ë