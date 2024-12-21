[12.20 ¥»¥ê¥¨AÂè17Àá](¥Þ¥ë¥«¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥´¥Ç¥£)¢¨28:45³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ù¥í¡¼¥Ê]ÀèÈ¯GK 1 ¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÝDF 27 ¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥À¥Ó¥É¥Ó¥ÁDF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´ ¥³¥Ã¥Ý¥éDF 87 ¥À¥Ë¥¨¥ì¡¦¥®¥é¥ë¥Ç¥£MF 6 ¥ì¥À¡¦¥Ù¥é¥ä¥óMF 8 ¥À¥ë¥³¡¦¥é¥¾¥Ó¥Ã¥ÁMF 20 ¥°¥ê¥´¥ê¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥Î¥¹MF 33 ¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥É¥¥¥ÀMF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó ¥Á¥ã¥Á¥å¥¢FW 9 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¡¼¥ëFW 31 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥¹¥¹¥í¥Õ¹µ¤¨GK 34 ¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ú¥ê¥Ã¥êGK 98 ¥Õ