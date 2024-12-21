[12.20 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá](¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨28:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]ÀèÈ¯GK 18 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ú¥ì¥ÄDF 2 ¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥ÎDF 3 ¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§DF 19 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹DF 27 ¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼MF 6 ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥­¥ß¥Ã¥ÒMF 8 ¥ì¥ª¥ó¡¦¥´¥ì¥Ä¥«MF 10 ¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥ÍMF 17 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥ºMF 42 ¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥éFW 9 ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¹µ¤¨GK 26 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥¦¥ë¥é¥¤¥ÒDF 15 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥¢¡¼DF 22