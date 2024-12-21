¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎSG¡ÖÂè39²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¾¡Éé¤À¡£¡ÚGPºÇÁ°Àþ¡Û¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd2²óÀï¤Ï1¹æÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½é½Ð¾ìÁÈ¤ÎÄê¾¾¤È´Ø¤¬¶¦¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤ËÀ®¸ù¡£Äê¾¾¤Ï11R¤Ç¥³¥ó¥Þ12¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¤¥óÂ®¹¶·à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£1²óÀï¤Ç¤Ï»Å³Ý¤±ÃÙ¤ì¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¿¾ï¿´¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£3²óÀï¤Ï11R¤Ë4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£µ¤