¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/21¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¿¹»³Ì¤ÐÔ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ÖBunkamura Production 2025¡Ø¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡Ù¡×¡Ê2025Ç¯4·î10Æü¡ÁÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Û¤«¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¾¾ÅçÁï¡¢¾åÍç»Ñ¤Î¼«»£¤ê¢¡¡Ö¤ª¤É¤ëÉ×ÉØ¡×¾¾ÅçÁï¡¦¾®Ìî²ÖÍü¤éÁ´¥­¥ã¥¹¥È²ò¶ØÉáÃÊ¤Ï¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¤Ç»þÀÞ¾ð½ï¤¬Íð¤ì¤ë¥­¥Ì¤ÎÄï¡¦¸÷Ìé¤Ë¡¢ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¾¾ÅçÁï¡¢¥Ò¥í¥Ò¥³¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¥Ð¥¤¥È