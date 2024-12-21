¡Î¥«¥¤¥í£²£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃæÉô¤Ë¤¢¤ë¥Ì¥»¥¤¥é¥ÈÆñÌ±¥­¥ã¥ó¥×¤Ç£²£°Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¶õÇú¤Ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£¸¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊÝ·òÅö¶É¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î£²£°Æü¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÁ´°è¤Ç·×£±£µ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î´Ö¤ÎÄäÀï¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Ï¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¨µÄ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¶Ú¤Ï£±£¹Æü¡¢Ãç²ð¤òÃ´¤¦¥¨¥¸