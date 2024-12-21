¡Î¥â¥¹¥¯¥ï£²£°Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¥ê¥ê¥¹¥¯¤Ç£²£°Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ë¤è¤ê»Ò¤É¤â£±¿Í¤ò´Þ¤à£¶¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£Æ±½£¤Î¥Ò¥ó¥·¥å¥Æ¥¤¥óÃÎ»öÂå¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ò¥ó¥·¥å¥Æ¥¤¥ó»á¤ÏÂÐÏÃ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢£±£³ºÐ¤ò´Þ¤à£±£°¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¹¶·â¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡ÖÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ò¥ó¥·¥å¥Æ¥¤¥ó»á¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¦¥¯¥é