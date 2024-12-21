³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÉÔÆ°»º¼è°ú¤ò¤á¤°¤ë²£ÎÎ»ö·ï¤Ç¡¢¶¦ÈÈ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿»³´ßÇ¦¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¡£¡Ú²èÁü¡Û´ùÃ¡¤­¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡×ÇÍÅÝ¤Ë×ø³å¡Ä¸¡»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¸ø³«·ë¿³¤ò·Þ¤¨¤¿20Æü¡¢¹ñ¤Ë¾ÚµòÄó½Ð¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¼è¤êÄ´¤Ù±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Î°·¤¤¼«ÂÎ¤âºÛÈ½¤Î¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯10·î¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¡¢Ì±»öºÛÈ½¤Ç¤Î¸ø³«¤ò½é¤á¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡¢Ã´Åö¸¡»ö