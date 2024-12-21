¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÏEU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÀÐÌý¤ä¥¬¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï20Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖEU¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÀÐÌý¤È¥¬¥¹¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¦¤³¤È¤Çµð³Û¤ÎÀÖ»ú¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð¤º¤Ã¤È´ØÀÇ¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏEU¤È¤Î´Ö¤Ç¤Îµð³Û¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇ¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£EU¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á