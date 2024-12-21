¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¤ÎÀ¯ÉÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢²æ¡¹¤Ï¡Ê¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ë°ÎÂç¤Ê¾¡Íø¤«¤é80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç2025Ç¯¤òÁÄ¹ñËÉ±Ò¼Ô¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ê¼»Î¤ä¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿Éã¤äÁÄÉã¤é¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢¿·Ê¼¡¢¡ÖÈ¾¿ô¤¬50ºÐ°Ê¾å¡×ËÌÄ«Á¯¤ÎÇÉÊ¼µ¿ÏÇ¤Î±Æ¤ËÊ¼»ÎÉÔÂ­¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÂÐÆÈÀïÁè¤Ï¡ÖÂçÁÄ¹ñÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢5·î¤ÎÀï¾¡µ­Ç°Æü