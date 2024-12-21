¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï20Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÍ¿ÅÞ°Æ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÍ¿ÅÞ°Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Î³Û¤ò¸½¹Ô¤ÎºÇ¹â48Ëü±ß¤«¤éºÇ¹â58Ëü±ß¤Ë10Ëü±ß¡¢20¡óÄøÅÙ°ú¤­¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¸½¹Ô¤Î55Ëü±ß¤«¤é65Ëü±ß¤Ë10Ëü±ß°ú¤­¾å¤²¤ë¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡È103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡É¤ò123Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±