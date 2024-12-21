½¬¶áÊ¿»á¡¢¥Þ¥«¥ªÃóÆÖÉôÂâ¤ò»ë»¡20Æü¡¢¥Þ¥«¥ªÃóÆÖÉôÂâ¤ò´Ñ±Ü¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¡£¡Ê¥Þ¥«¥ª¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/Íû¹ä¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Þ¥«¥ª12·î20Æü¡Û½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ­¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Ï20Æü¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¥Þ¥«¥ªÃóÆÖÉôÂâ¤ò»ë»¡¤·¡¢ÅÞÃæ±û¤ÈÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥«¥ªÃóÆÖÉôÂâ¤ÎÁ´¾­Ê¼¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£½¬¶áÊ¿»á¡¢¥Þ¥«¥ªÃóÆÖÉôÂâ¤ò»ë»¡20Æü¡¢¥Þ¥«¥ªÃóÆÖÉôÂâ¤Î¾­Ê¼ÂåÉ½