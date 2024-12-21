¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPROJECT 7¡ÙÂè11ÏÃ¤Ë¤ÆÂè3²óÃ¦Íî¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢35Ì¾¤¦¤Á21Ì¾¤¬¹ç³Ê¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¥µ¥¯¥é¥À ¥±¥ó¥·¥ó¤¬Ç°´ê¤Î1°Ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿17ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¥µ¥¯¥é¥À ¥±¥ó¥·¥ó¡ØPROJECT 7¡Ù¤Ï¡¢ÁíÀª200Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Ä©¤à¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥»¥ó¥Ö¥é¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆËè¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËÎý½¬À¸¤òÁªÂò¤·¤Æ¿·¤·¤¤