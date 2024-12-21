¡Ú¥½¥Õ¥£ー¤Î¥¢¥È¥ê¥¨ ～ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î～ ¥½¥Õ¥£ー¡¦¥Î¥¤¥¨¥ó¥ß¥å¥éー ¶¥±Ë¿åÃåVer.¡Û 2025Ç¯6·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§19,800±ß »£±Æ¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ AMAKUNI¤è¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥Õ¥£ー¤Î¥¢¥È¥ê¥¨ ～ÉÔ»×µÄ¤ÊËÜ¤ÎÏ£¶â½Ñ»Î～ ¥½¥Õ