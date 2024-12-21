¡ÚÆüËÜ¤ÎµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È·²Áü¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î21Æü～2025Ç¯1·î13Æü ²ñ¾ì¡§¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¸¼¨¥Ûー¥ëB Æþ¾ìÎÁ¡§ 2,200±ß(°ìÈÌ) 1,600±ß(Ãæ³ØÀ¸) 800±ß(¾®³ØÀ¸) ÆüËÜ¤ÎµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È·²ÁüÅìµþ²ñ¾ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£Å¸¼¨¥Ûー¥ëB¤Ë¤ÆÅ¸Í÷²ñ¡ÖÆüËÜ¤ÎµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È·²Áü¡×¤ò12·î21Æü¤è