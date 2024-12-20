■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (285A) キオクシア 東証プライム (4776) サイボウズ 東証プライム (7201) 日産自 東証プライム (8308) りそなＨＤ 東証プライム (3289) 東急不ＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (215A) タイミー 東証グロース (6920) レーザーテク 東証プライ