アルペンスキーのワールドカップ（W杯）男子スーパー大回転第2戦で勝利したマティア・カッセ＝20日、バルガルデナ（ロイター＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は20日、イタリアのバルガルデナで男子スーパー大回転第2戦が行われ、マティア・カッセ（イタリア）が1分28秒23でW杯初勝利を挙げた。0秒01差の2位はジャレド・ゴールドバーグ（米国）で、3位はマルコ・オーデルマット（スイス）だった。（共同）