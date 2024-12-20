全国大会に出場する群馬県・前橋育英高校の男子バスケットボール部と女子サッカー部、女子ソフトボール部が群馬テレビを訪れ意気込みを語りました。 群馬テレビを訪れたのは前橋育英高校男子バスケットボール部と女子サッカー部、それに女子ソフトボール部の選手など１５人です。選手１人１人が「一戦一戦全力で戦います」などと意気込みを語り、全国での活躍を誓いました。 男子バスケット