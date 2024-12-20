【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比85銭円高ドル安の1ドル＝156円53〜63銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0400〜10ドル、162円89〜99銭。朝方発表された11月の米個人消費支出（PCE）物価指数で、前年同月比上昇率が市場予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げしやすくなるとの連想から米長期金利が低下。日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りが優勢となっ