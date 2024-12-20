ノートンは北海道・中富良野町立中富良野小学校にて、親子のITリテラシーの向上を目的とした特別授業「Norton 小学生向けITセミナー」を開催した。授業ではタブレット端末を活用し、児童たちの関心を引く内容で活発な意見交換が行われた。中富良野小学校にて開催された特別授業「Norton 小学生向け ITセミナー」このセミナーは、小学生と保護者を対象に、サイバー犯罪の危険性や正しいインターネット利用法を学ぶ特別授業として実