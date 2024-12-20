グラビアアイドルの斎藤恭代がこのほど、東京・秋葉原の書泉ブックタワーでカレンダー『斎藤恭代 2025カレンダー』(発売中 3,520円税込 発売元:わくわく製作所)の発売記念イベントを行った。「ミス・アース・ジャパン2017」でグランプリの座を射止めるなどの実績を誇る斎藤恭代。173cmの身長にスリーサイズは上からB85・W64・H91と9頭身のボディが魅力の28歳で、今月発表された『グラビア・オブ・ザ・イヤー2024』ではグランプリに