◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2024年12月20日大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子SPでは、4連覇を狙う坂本花織（シスメックス）が78・92点で貫禄の首位発進した。ジュニアの16歳・島田麻央（木下グループ）が75・58点で2位につけ、昨年2位の千葉百音（木下アカデミー）が74・72点で3位だった。この日の演技前には、国際スケート連盟（ISU）がウクライナに侵攻したロシアと同盟国ベラルーシの両国選手について個