脱北YouTuberが凍った川の上を渡り中国へと脱北したと告白。国境警備に見つかり「殺されると思った」と振り返った。【映像】バレたら射殺 命がけの脱北12月20日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち』#2が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。今回フォーカスしたのは、女性脱北YouTuber・ハ