町田が横浜ＦＭの元日本代表ＦＷ西村拓真（２８）の獲得が濃厚となっていることが２０日、分かった。ロシア１部のＣＳＫＡモスクワなど欧州でのプレー経験もある西村は、豊富な運動量と得点感覚を武器にＪ１通算３９得点。６月にスイス１部セルベットから横浜Ｍに復帰した今季は、１２試合３得点に終わった。今季初のＪ１で３位と躍進した町田は、チームスタイルに合致する西村にオファーを出し、西村も横浜Ｍに移籍の意向を伝