キリンビバレッジは12月17日からセブン-イレブン限定で「午後の紅茶 The CREAMY TEA」（370gボトル缶）を数量限定発売している。同商品は、パッケージで生クリーム入りを謳う「午後の紅茶」史上最高レベルにクリーミーなミルクティー。チルド製品を除く「午後の紅茶」ブランドの「ミルクティー」内での比較で1.5倍のミルク分を使用したほか、華やかな香りと余韻が特長のクオリティシーズンディンブラ茶葉を全茶葉のうち10%使