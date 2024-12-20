12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、俳優のキム・ヨンデとENHYPENのヒスンが、一夜限りのスペシャルステージで沸かせた。【映像】キム・ヨンデの見事な歌唱力ヨンデはドラマ『ペントハウス』のソクフン役などで知られる人気俳優。この日はIVEのウォニョン、ZICOとともに、『KBS 歌謡祭』のMCも務めた。ヨンデとヒスンが歌ったのは、チョン・スンファンの「The Snowman」。IU