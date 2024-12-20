フィギュアスケート・全日本選手権第１日（２０日・大阪東和薬品ラクタブドーム）――来年３月の世界選手権（米ボストン）の代表選考会を兼ねて開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）は、４連覇を狙う坂本花織（シスメックス）が７８・９２点で首位に立った。ジュニアのグランプリ（ＧＰ）ファイナル３連覇の１６歳、島田麻央（木下グループ）が７５・５８点で２位、千葉百音（木下アカデミー）が７４・７２点で３位につけた。