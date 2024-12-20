Snow Manが、『オリコン年間ランキング 2024』の作品別売り上げ数部門で史上最多の6冠を達成しました。『年間シングルランキング』、『年間アルバムランキング』、『年間合算アルバムランキング』、『年間DVDランキング』、『年間Blu-ray Discランキング』、『年間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング』の6つで、Snow Manの作品が1位に輝きました。『年間シングルランキング』では、『LOVE TRIGGER / We'll go together』が期