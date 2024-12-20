◆レスリング◇全日本選手権第２日（２０日、東京・代々木第二体育館）女子６２キロ級は、今夏のパリ五輪６８キロ級銅メダリストの尾崎野乃香（慶大）が頂点に立った。竹元紫凛（京都・丹後緑風高）との決勝は３分１８秒でテクニカルスペリオリティー勝ちを収めるなど、初戦から３試合を無失点勝ち。他階級も含めて４度目Ｖに「２０２４年を優勝で締めくくれたのは、すごくうれしい」と笑顔を見せた。五輪後は約２か月、マッ