警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）が、ハンドソープを上手に持ち歩く方法について、Xの公式アカウントで紹介しています。警視庁の担当者は、「私は、ハンドソープなどをはちみつ容器に詰め替えて携行しています」とXに投稿。その上で「キャップ式なので漏れにくく、ノズルから適量が出せます。災害時にも便利だと思います」とコメントしています。気になる場合は、一度試してみてはいかがでしょうか。