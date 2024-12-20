足元の冷えは、今の時期にマストで解決したい喫緊の課題。取れる対策はいろいろありますが、そのひとつが手っ取り早くちょうどいい暖かさを得られる電気ヒータです。宮城発の家電ブランド・SunRuck（サンルック）より発売中の「だんぼくん デスクヒーター」（5980円）は、電源ONから約2秒で暖かさを感じられる速暖仕様のパネル型ヒーター。縦置きだけでなく、テーブルやデスクの下にヒーター本体を貼り付けて設置できる2WAYタイプ