国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２０日、東京・新橋ＳＬ広場前で行った街頭演説会で、いわゆる「１０３万円の壁」引き上げに向けた自民、公明両党との協議について言及した。榛葉氏は自民・森山裕氏、公明・西田実仁氏の両幹事長と所得税が生じる１０３万円の壁を「１７８万円を目指して来年から引き上げる」と合意していた。ところが、同党は１３日に自公側が引き上げ額を１２３万円を提示したことを受けて、１７日に協議を