◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2024年12月20日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートの世界選手権（来年3月、米ボストン）代表選考会を兼ねる全日本選手権が20日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで開幕した。男子は男子SPは初優勝を狙う鍵山優真（21＝オリエンタルバイオ／中京大）が92.05点をマークし、首位発進。トリプルアクセルで転倒したものの、冒頭の4回転サルコー、続く4回転―3回転