フィギュアスケートの世界選手権（来年3月、米ボストン）代表選考会を兼ねる全日本選手権が20日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで開幕。女子SPで島田麻央（16＝木下グループ）が75.58点で2位発進。ネット上は世界ジュニア女王の実力に驚く声が多く上がった。3回のジャンプは全て着氷。トリプルアクセルは4分の1回転不足の判定となったが、堂々の演技を披露し、観客からは大きな拍手が送られた。ネット上では堂々の演