■全日本フィギュアスケート選手権2024（20日、大阪・東和薬品RACTABドーム）女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、4連覇を狙う世界女王の坂本花織（24、シスメックス）が78.92点をマークし、貫禄の首位スタートを切った。世界ジュニア女王の島田麻央（16）が3回転アクセルを着氷させるなど、75.58点の2位。GPファイナルで日本勢最高の銀メダルを獲得した千葉百音（19、木下アカデミー）が74.72点で3位に入り、22日の