（台北中央社）芸術家、草間弥生さんの作品展「草間弥生のキセキ（草間弥生的『軌跡』与『奇跡』） W Collection & More 1951-2005」が台北市の台北教育大学北師美術館で21日から開催される。1998年に台北ビエンナーレ（台北双年展）に出展された作品「ドットオブセッション」（円点的強迫妄想）の再現作品や台湾初公開の作品など70点が展示される。「ドットオブセッション」は黒の水玉模様が入ったピンクのバルーン七つを吹