ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルの通信大手４社は２０日、「０６０」で始まる携帯電話番号を２０２６年７月以降に順次提供すると発表した。今後、システム改修などの対応を進める。総務省が同日、新たに番号を追加するための制度改正を行った。「０６０」で始まる番号が加わると、携帯電話の番号は９０００万件ほど増える見通しだ。電話番号は総務省が通信事業者に割り当てており、携帯には現在、「０９