横浜区検（資料写真）旧ジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題を巡り、アイドルグループ「Ｋｉｓ─Ｍｙ─Ｆｔ２」結成時のメンバーだった元ジャニーズＪｒ．の飯田恭平さんをインターネット上で中傷したとして、横浜区検は２０日までに、投稿者の女性を侮辱罪で略式起訴した。１９日付。起訴状などによると、被告は昨年９〜１１月の間、仙台市青葉区などから３回にわたり、交流サイト（ＳＮＳ）上で飯田