◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2024年12月20日大阪・東和薬品ラクタブドーム）フィギュアスケートの世界選手権（来年3月、米ボストン）代表選考会を兼ねる全日本選手権が20日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで開幕。ジュニアからの出場となる16歳の島田麻央（木下グループ）がトリプルアクセルに挑戦するなどし、75.58点をマークし、2位につけた。首位は4連覇を狙う坂本花織(24＝シスメックス)。冒頭で