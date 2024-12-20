ロシア下院で報告するロシア中央銀行のナビウリナ総裁＝11月、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア中央銀行は20日の理事会で、主要政策金利を21％のまま維持することを決めた。10月の会合では高インフレ抑制を狙って利上げし利率は過去最高を更新した。ナビウリナ中銀総裁が進める高金利政策の「ショック療法」にはプーチン政権幹部や政界、経済界から異例の批判が相次いでいた。一段の利上げ観測が出ていたが批判を
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中居 女性に9000万円の解決金か
- 2. 中3殺傷の男 億を超える資産家か
- 3. 中山さんの残された遺産の行方
- 4. 木村拓哉 スマスマ嫌だった理由
- 5. 斎藤知事の「疑惑」立件秒読みか
- 6. あゆ「別人疑惑」が再燃の危機
- 7. 中3殺傷 容疑者には娘がいたか
- 8. 中3殺傷 43歳男が取り調べで激高
- 9. ニコルの「重大発表」に歓喜の声
- 10. 特番で異変…ミキ昴生に心配の声
- 1. 中3殺傷 43歳男が取り調べで激高
- 2. 中3殺傷 容疑者には娘がいたか
- 3. マレーシア航空370便 捜索再開へ
- 4. 愛子さま 天皇になるべき理由5つ
- 5. 日本人蔑視 弁当工場動画に怒り
- 6. おじさんを叩く風潮 人気な理由
- 7. 不審なサンタの情報→善意だった
- 8. 中3殺傷の男 同級生が語る素顔
- 9. 斎藤知事「新報道」巡りコメント
- 10. 工場の機械に挟まれ...男性死亡
- 1. 不倫した夫が「家を勝手に売却」
- 2. 橋下氏 斎藤氏巡る新報道に言及
- 3. SWの大人気キャラ 新商品に注目
- 4. クマの駆除「虐殺して楽しい?」
- 5. 都知事選候補者たちの"斬新"政策
- 6. 来年3月から発給…新パスポート発表 偽造対策強化 顔写真ページがプラスチックに
- 7. 山梨女児失踪 誹謗中傷絶えず
- 8. カキ独り占めか 知事にドン引き
- 9. 小学生の一言で公園新ルール試行
- 10. 稲村氏陣営 選挙中にアカ2度凍結
- 1. フランス人 スカート履かぬ理由
- 2. 米保険大手CEO射殺に称賛の声?
- 3. クリスマスイベ 子ども35人死亡
- 4. 韓大統領の次期候補 出馬に暗雲?
- 5. ペルーで新種の生物27種を発見
- 6. 中国系サイトの子ども製品に注意
- 7. 不明のマレーシア機を再捜索へ
- 8. 家中Xmasツリーのドイツ人夫婦
- 9. 北朝鮮兵の優遇 露看護師が不満?
- 10. 「肉食リス」米で初めて確認
- 1. ゆうちょATMで記帳 予想外の事態
- 2. 日本郵便 ヤマト運輸を提訴へ
- 3. 不二家とシャトレ 分かれた明暗
- 4. 敦賀~新大阪間の延伸 着工断念
- 5. 露軍が限界か 衝撃的な衛星画像
- 6. 三菱UFJの事件 男性が家宝を失う
- 7. シャープ 工場一部をSBに売却へ
- 8. “人と環境にやさしいまち” 横浜市長と高橋メアリージュンさんが語る 「環境問題」と「がん対策」――横浜市の本気の取り組みとは？
- 9. 「060」2026年7月以降で提供開始
- 10. コメの取引価格 11月は6割上昇
- 1. 緊急警報 Facebook動画スパムがウィルス的な極悪突然変異？その直し方とのっとりを防ぐ方法（世永玲生）
- 2. スマホで飛ばす鳥型ドローン。バイオミメティクス技術でリアルな羽根の動きを再現した「MetaBird」
- 3. 無料で「特許図面ポスター」のデータをダウンロードできるサイト「Free Iconic Patent Art」
- 4. JBLから完全ワイヤレスイヤホン｢Free｣。充電ケース併用で最長24時間再生、モノ/ステレオ自動切り替え
- 5. ニューバランスが最大51％オフに
- 6. 「目の前の審査員がオペラを歌っているみたいにAIでリアルタイム合成するパフォーマンス」がオーディション番組で喝采を浴びる
- 7. seju所属タレント6名を起用！スタジオアリス、成人式振袖レンタル＆前撮りパック「ふりホ」新WebCM「ふりふり振袖」篇、「クールに振袖」篇を公開
- 8. 「本能の飲み物」としてのコーヒー、その“ありがたみ”を最大化する：バルミューダ・寺尾玄が語ったモノづくりの現在地（前編）
- 9. 249ドルでRTX 4060超え！ Intelの新GPU「Arc B580」を注目のフレーム生成も含めてテストする
- 10. Amazonでボードゲームが39%OFFに
- 11. 第2弾の「Android 16」開発者向けプレビュー公開、バッテリー持ち向上など
- 12. 長崎県西海市、生成AI×kintoneを全庁導入‐年間2000時間の業務削減へ
- 13. QRコードで告白もできちゃう!?オリジナルQRコードアクセサリ
- 14. カンカン帽ブーム到来!!
- 15. 「存在しない駅」の実態に驚き
- 16. レゴで作った雪かき車でガレージ前を実際に除雪
- 17. ブラウザ版「ドラゴンクエストX」オープンベータ開始、PCやスマホでプレイ可能
- 18. リンクス、高性能ミニPCのレンタルサービス開始 12カ月の利用で製品は無償譲渡
- 19. Windows 10サービス終了に備えよう！ Windows 11への移行メリットと旧OSの危険性
- 20. AmazonでApple製品が最大41%オフ
- 1. 元巨人・クロマティ氏 難病告白
- 2. 巨人 なぜ田中将大に救いの手を?
- 3. イチロー氏 現状維持つまらない
- 4. ドウデュース 有馬の出走取消に
- 5. ドウデュース取消 オーナー声明
- 6. MLB選手 韓国に続々加入の背景
- 7. 侍ジャパン新たなコーチ陣発表
- 8. 2軍の胴上げ投手が突然の退団
- 9. 河村勇輝 チーム最多得点挙げる
- 10. 全日本4連覇へ 坂本好スタート
- 1. 中居 女性に9000万円の解決金か
- 2. 中山さんの残された遺産の行方
- 3. 木村拓哉 スマスマ嫌だった理由
- 4. あゆ「別人疑惑」が再燃の危機
- 5. ニコルの「重大発表」に歓喜の声
- 6. 特番で異変…ミキ昴生に心配の声
- 7. 木村拓哉 事務所に残る理由告白
- 8. キムタクがヤバいと思う後輩俳優
- 9. 木村 芸能界を辞めたかった時期
- 10. 知識不足 上田晋也の発言が波紋
- 1. 浮気はどこからがアウトになる?
- 2. 980円って何事 ワークマンで脱帽
- 3. ユニクロ年末祭 まとめ買い必須
- 4. 食事の席で気をつけたいこと
- 5. 40代避けたい「おめかしワンピ」
- 6. 床に這いつくばる娘 何してるの?
- 7. 妊娠後に衝撃事実「彼は既婚者」
- 8. 喉痛い妻に激辛料理 夫は笑顔に
- 9. 未記入の離婚届を発見 妻が絶句
- 10. 大金が義母にバレてトラブルに