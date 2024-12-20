ロシア下院で報告するロシア中央銀行のナビウリナ総裁＝11月、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア中央銀行は20日の理事会で、主要政策金利を21％のまま維持することを決めた。10月の会合では高インフレ抑制を狙って利上げし利率は過去最高を更新した。ナビウリナ中銀総裁が進める高金利政策の「ショック療法」にはプーチン政権幹部や政界、経済界から異例の批判が相次いでいた。一段の利上げ観測が出ていたが批判を