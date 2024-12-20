◆フィギュアスケート▽世界選手権代表選考会全日本選手権第１日（２０日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、松生理乃（中京大）は国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら自己ベストを上回る７０・７９点をマークした。冒頭のダブルアクセル、続くフリップ―トウループの連続３回転、最後の３回転ルッツを決めた。演技後に「最後まで気は抜けなかった。緊張が一気に最後は解き放