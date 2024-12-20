【モデルプレス＝2024/12/20】「ミスキャンパス立命館2024」エントリーNo.6森音彩（もり・ねいろ）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスキャンパス立命館」◆森音彩（もり・ねいろ）さんプロフィール学部／学年：経営学部／1回生出身地：兵庫県誕生日：5月21日趣味：サブスク漁り、新作商品を食べる特技：楽器演奏、模写、なんでもできること好きな食べ物：ミルクレープ、卵好きな言葉（座右の銘）：いつ死んでも後悔しない