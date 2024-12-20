J3アウォーズが20日開催され、最優秀選手賞（MVP）には、19点で藤岡（岐阜）と得点王を分け合った今治のFWマルクス・ヴィニシウスが選ばれた。ベストイレブンには優勝した大宮からGK笠原、DF市原、浦上、MF泉、小島、FW杉本の6人が選出された。