俳優の小泉孝太郎が２０日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ニノさん」（金曜・午後７時）に出演。ハワイロケで遭遇した“謎の美女”のエピソードを披露した。小泉今年１年で、ＴＢＳ系ドラマ「ブラックペアンシーズン２」やバラエティー含め２７０本超もの番組に出演。お笑いタレント・やす子とともに、ハワイ２泊で１５軒もの店を回るロケに参加したことがあった。オアフ島で撮影中、サングラスをかけたスラリとした美